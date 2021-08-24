На неспособность людей уравнять нацизм и коммунизм посетовали в Таллине

Больные на голову в Эстонии жалуются на здоровых. Хотя можно и по-другому понять посыл Тунне Келама: если в Эстонии ставят памятники нацистам, то почему сносят советские? *Очередное публичное приравнивание коммунизма и нацизма устроили в Таллине националисты из партии «Отечество» 23 августа, на традиционном митинге в годовщину подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом (также известен как «пакт Молотова-Риббентропа»), проводимом в столичном парке Хирве, сообщает ERR.