Эмоциональное видео, случайно столкнувшись с "Арматой" на полигоне. Почему остаётся технологической платформой, а не массовым танком.

Т-14 «Армата» снова попал на видео. Сентябрь 2026 года, полигон, эмоциональная реакция гражданских в легковушке.
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Для некоторых недалеких, вопящих, почему нет Арматы на СВО, отвечу, это прототип. А для особо тупых, переходная модель, это как ВАЗ 2105 переходная модель от ВАЗ 2106 к ВАЗ 2107.