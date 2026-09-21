Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Эмоциональное видео, случайно столкнувшись с "Арматой" на полигоне. Почему остаётся технологической платформой, а не массовым танком.

Эмоциональное видео, случайно столкнувшись с "Арматой" на полигоне. Почему остаётся технологической платформой, а не массовым танком.

Т-14 «Армата» снова попал на видео. Сентябрь 2026 года, полигон, эмоциональная реакция гражданских в легковушке.

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