Роспотребнадзор: доминирующий в России штамм гриппа вызывает тяжелые осложнения

Жителей России предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа.Вирус гриппа, который сейчас доминирует в России, приводит к тяжелым осложнениям – об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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