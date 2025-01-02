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Царьград

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Роспотребнадзор: доминирующий в России штамм гриппа вызывает тяжелые осложнения

Роспотребнадзор: доминирующий в России штамм гриппа вызывает тяжелые осложнения

Жителей России предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа.Вирус гриппа, который сейчас доминирует в России, приводит к тяжелым осложнениям – об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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