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Капитан «Филадельфии» Кутюрье об оффер-шите Карлссону: «Продуманный ход и умный шаг. К нам нужно относиться серьезно»

Капитан « Филадельфии » Шон Кутюрье прокомментировал оффер-шит, который клуб сделал Лео Карлссону. 21-летнему форварду предложили контракт на 5 лет и 18 млн долларов за сезон.

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