Штурмовики Су-25 ударили по подразделениям ВСУ на южно-донецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нанесли удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении.
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