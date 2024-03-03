Брэдли Бил был удален в третьей четверти матча с «Хьюстоном» за стычку с Джейленом Грином

В третьей четверти толчок Грина спровоцировал Била на ответные действия. Арбитры пересмотрели эпизод и присудили одно техническое замечание защитнику «Хьюстона» и два – защитнику «Финикса», удалив его с игровой площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии