Джордан Пул – о дальнейшей карьере: «Я пока не вникал в это. Я был сосредоточен на чемпионском титуле»

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул во время пресс-конференции, посвященной окончанию сезона, не дал определенного ответа, когда его спросили, хочет ли он остаться в «Уорриорз».
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