Евгению Гуцул увезли из аэропорта Кишинева на спецмашине

Геннадий Бережнов

Сегодня Гуцул задержали в аэропорту, откуда она планировала полететь в Турцию, а в Турции то же самое как и в Румынии, куда она стремилась! На Западе расцветает дерьмократия пышным букетом! Выбираем тех, кого одобрит акушерка и Турция заразилась!