Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Евгению Гуцул увезли из аэропорта Кишинева на спецмашине

Евгению Гуцул увезли из аэропорта Кишинева на спецмашине

Сотрудники правоохранительных органов увезли главу Гагаузии Евгению Гуцул из аэропорта Кишинева на спецмашине.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сегодня Гуцул задержали в аэропорту, откуда она планировала полететь в Турцию, а в Турции то же самое как и в Румынии, куда она стремилась! На Западе расцветает дерьмократия пышным букетом! Выбираем тех, кого одобрит акушерка и Турция заразилась!
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