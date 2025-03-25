Сотрудники правоохранительных органов увезли главу Гагаузии Евгению Гуцул из аэропорта Кишинева на спецмашине.
Евгению Гуцул увезли из аэропорта Кишинева на спецмашине
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сегодня Гуцул задержали в аэропорту, откуда она планировала полететь в Турцию, а в Турции то же самое как и в Румынии, куда она стремилась! На Западе расцветает дерьмократия пышным букетом! Выбираем тех, кого одобрит акушерка и Турция заразилась!
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