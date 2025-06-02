Нас ждёт «кровавое лето»: что стоит за словами Александра Бородая на X Съезде Союза добровольцев Донбасса Ирина ВальковаВчера в Москве состоялся юбилейный X Съезд Союза добровольцев Донбасса (СДД) — организации, которая с самого начала конфликта на востоке Украины стала ключевым резервом для поддержки «Русского мира» и российской военной операции.