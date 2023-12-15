В связи с прохождением снежного циклона в пунктах базирования сил ТОФ в Приморском крае повышена штормовая готовность

Пришедший циклон не повлиял на боеготовность и выполнение поставленных задач кораблями и судами ТОФ, так как неблагоприятные гидрометеорологические условия были заблаговременно спрогнозированы и с учётом них, действия сил в море были скорректированы.
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