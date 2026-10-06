Хельмут Марко: Хорнер был против перехода Ферстаппена в Red Bull

Getty Images/Red Bull ContentpoolБывший спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко ответил на заявления Кристиана Хорнера, который в своей книге рассказал о том, что австриец якобы не хотел подписывать контракт с Максом Ферстаппеном.
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