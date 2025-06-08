Адвокат рассказал, в каких случаях можно не платить по долгам наследодателя

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В наследство получают не только имущество, но и долги умершего. При этом наследники отвечают по этим долгам только в пределах стоимости полученного, рассказала в беседе с агентством "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
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