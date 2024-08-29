Педагог брата основателя Telegram опроверг слухи о затворничестве Николая Дурова

Основатель Санкт-Петербургского математического центра для одаренных школьников, бывший преподаватель Николая Дурова и друг семьи Сергей Рукшин сообщил 29 августа «Известиям», что информация о затворнической жизни брата Павла Дурова Николая является неправдой.
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