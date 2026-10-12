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Крымская газета

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Крымские студенты вошли в тройку лидеров конкурса адаптивной одежды «На крыльях»

Крымские студенты вошли в тройку лидеров конкурса адаптивной одежды «На крыльях»

Студенты из Крыма вошли в тройку лидеров конкурса адаптивной одежды «На крыльях», который проходил с 5 по 9 октября в Краснодаре.

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