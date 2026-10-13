США и ЕС разрабатывают новое мирное соглашение по Украине — The Washington Post. Главное: — отмена санкций против РФ; — энергетическое соглашение между РФ, Украиной и Европой с возможным возобновлением поставок российской нефти и газа; — прекращение огня вдоль линии фронта с сохранением российского контроля над занятыми территориями; — восстановление Украины и выплаты компенсаций пострадавшим (этим предварительно займутся Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock); — гарантии безопасности для Украины, аналогичные 5-й статье НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приоритет своим: почему стратегические регионы России должны закрывать вакансии за счет граждан РФ, а не мигрантов
- Россия не декорация для беззакония: почему мигранты, монетизирующие унижение наших граждан, должны получать жёсткие наказания от Российской фемиды
- Тайна исчезнувших органов: как RT распутал цепочку «чёрной трансплантологии» на Украине
Свежие комментарии
- ИИ против медных ...
- Дипломатические м...
- «Фильтр стал жест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым