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Аргументы недели

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The Washington Post: США и ЕС готовят новое мирное соглашение по Украине

The Washington Post: США и ЕС готовят новое мирное соглашение по Украине

США и ЕС разрабатывают новое мирное соглашение по Украине — The Washington Post. Главное: — отмена санкций против РФ; — энергетическое соглашение между РФ, Украиной и Европой с возможным возобновлением поставок российской нефти и газа; — прекращение огня вдоль линии фронта с сохранением российского контроля над занятыми территориями; — восстановление Украины и выплаты компенсаций пострадавшим (этим предварительно займутся Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock); — гарантии безопасности для Украины, аналогичные 5-й статье НАТО.

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