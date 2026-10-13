The Washington Post: США и ЕС готовят новое мирное соглашение по Украине

США и ЕС разрабатывают новое мирное соглашение по Украине — The Washington Post. Главное: — отмена санкций против РФ; — энергетическое соглашение между РФ, Украиной и Европой с возможным возобновлением поставок российской нефти и газа; — прекращение огня вдоль линии фронта с сохранением российского контроля над занятыми территориями; — восстановление Украины и выплаты компенсаций пострадавшим (этим предварительно займутся Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock); — гарантии безопасности для Украины, аналогичные 5-й статье НАТО.