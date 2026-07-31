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Красный Север

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Ямальские волонтеры сшили для ветеранов СВО 70 адаптивных костюмов

Ямальские волонтеры сшили для ветеранов СВО 70 адаптивных костюмов

В Салехарде ветераны спецоперации получат 70 адаптивных костюмов — 35 летних и 35 зимних комплектов. Они уже отшиты и переданы в филиал фонда «Защитники Отечества» в окружной столице волонтерской организацией из Ноябрьска «Ямал точка опоры», сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

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