Трубочки из слоёного теста с варёной сгущёнкой

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю к чаю приготовить вкуснейшие домашние пирожные - трубочки из покупного слоёного теста с начинкой из варёной сгущёнки.