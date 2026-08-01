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Аргументы и Факты

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УЕФА потребовал отставки главы ФИФА Инфантино

УЕФА потребовал отставки главы ФИФА Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уйти в отставку, пригрозив в противном случае инициировать процедуру вотума недоверия.

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