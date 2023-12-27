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Украине предстоит выбрать между смертью или сохранением нации — пропагандист

Украине предстоит выбрать между смертью или сохранением нации — пропагандист

Журналист Виталий Портников констатировал, что украинский конфликт не получится "заморозить".Виталий Портников в интервью украинским СМИ констатировал, что перед Украиной не стоит вопроса о "заморозке" вооружённого конфликта или о его продолжении.

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