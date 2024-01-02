12K прочитали То, что намозоливший глаза в рекламных роликах Дмитрий Маликов народный артист России вроде никого не удивляет сегодня.
Народные певцы, которые совсем не народные
Комментарии
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Татьяна Квитницкая
Сколько же грамматических, лексических ошибок в статье,.читать трудно. Сколько классов закончили подобные писари?
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4 час.
Владимир Дудкин
Во всём мире есть известные и знаменитые актёры и актрисы, певцы и певицы, но нигде, кроме России (и стран СНГ) нет народных и заслуженных. Может пора отменить этот атавизм прошлого?
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2 час.
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