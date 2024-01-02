Народные певцы, которые совсем не народные

Сколько же грамматических, лексических ошибок в статье,.читать трудно. Сколько классов закончили подобные писари?

Владимир Дудкин

Во всём мире есть известные и знаменитые актёры и актрисы, певцы и певицы, но нигде, кроме России (и стран СНГ) нет народных и заслуженных. Может пора отменить этот атавизм прошлого?