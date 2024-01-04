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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму – 1,8 млн евро. И готов перебить следующее

«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму – 1,8 млн евро. И готов перебить следующее

Как сообщает Иван Карпов, «Зенит» повторил предложение ЦСКА о трансфере 22-летнего защитника «Сфаксьена».

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