В News.ru выяснили, куда делся шоумен Дмитрий Нагиев после начала СВО

Телеведущий, актер и шоумен Дмитрий Нагиев снова счел для себя безопасным вернуться к съемкам в российских сериалах после года перерыва в карьере когда он выжидал, чем все закончится после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины в феврале 2022 года.