Казахские националисты настолько обнаглели, что в открытую травят русских и русскоязычных, требуя от них уезжать в Россию.
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Чует кошка чьё сало съела, потому и бесятся националисты, что знают, что русские спросят с них за всё.