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Воспитательницу из Красноярского края осудили за смерть ребенка

Воспитательницу из Красноярского края осудили за смерть ребенка

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия В Красноярском крае суд приговорил воспитательницу детского сада в Лесосибирске к двум годам ограничения свободы за смерть мальчика, застрявшего между перилами на прогулке.

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