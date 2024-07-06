Ежедневные 10 тысяч шагов — так ли они необходимы?

Стараетесь поддерживать себя в форме, ведете активный образ жизни и никогда не ложитесь спать, не пройдя свои ежедневные 10 тысяч шагов? Это отлично, но уверены ли вы, что надо ходить так много? Медицинский журналист Майкл Мосли и профессор Роб Коупленд из Университета Шеффилда Халлама провели небольшой эксперимент, чтобы выяснить, действительно ли для поддержания формы нам надо проходить не менее 7 км (эквивалент 10 тысяч шагов)?Выводы, к которым пришли […].