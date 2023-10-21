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Гильдия киноактеров США не прислушалась к Джорджу Клуни

Гильдия киноактеров США не прислушалась к Джорджу Клуни

Джордж Клуни, Бен Аффлек, Скарлетт Йоханссон и группа других звезд шоу-бизнеса обратились к руководству Гильдии киноактеров (SAG-AFTRA) с предложением, которое, как они надеялись, поможет положить конец 98-дневной забастовке актеров.

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