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Свердловские власти увеличили размер выплаты семьям воинов, уходящих на СВО

Свердловские власти увеличили размер выплаты семьям воинов, уходящих на СВО

Теперь родным уральцев, заключивших контракт, выплачивают до полутора миллионов рублейЕдиновременная выплата семьям свердловчан, которые заключили контракт на прохождение службы в зоне СВО, увеличена до полутора миллионов рублей.

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