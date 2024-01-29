Axios: В Саудовской Аравии страны тайно обсудили послевоенное устройство в Газе

Представители служб безопасности Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Палестины провели тайную встречу в Эр-Рияде для координации перспектив послевоенного административного устройства в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
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