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PL: Запад лицемерно называет вторжение Израиля в Ливан "ограниченной операцией"

PL: Запад лицемерно называет вторжение Израиля в Ливан "ограниченной операцией"

"Вы, кто размахивает флагом Украины". Гнетущая атмосфера после вторжения Израиля в Ливан © AP Photo Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Западные СМИ информируют о вторжении Израиля в Ливан как об "ограниченной наземной операции", пишет PL.

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