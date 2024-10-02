PL: Запад лицемерно называет вторжение Израиля в Ливан "ограниченной операцией"

"Вы, кто размахивает флагом Украины". Гнетущая атмосфера после вторжения Израиля в Ливан © AP Photo Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Западные СМИ информируют о вторжении Израиля в Ливан как об "ограниченной наземной операции", пишет PL.