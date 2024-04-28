«Руки связаны, ноги перемотаны скотчем». В ДНР заявили об обнаружении захоронений мирных жителей со следами пыток

Советник главы ДНР Климаковский: в Авдеевке найдены захоронения мирных жителей Климаковский заявил, что перед гибелью люди пережили пытки По словам советника главы ДНР, захоронения обнаружили во время разминирования Авдеевки.
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