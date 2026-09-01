В Канске семиклассница напала на учительницу с ножом и распылила газ

В инциденте пострадали семь человек, в том числе пятеро детей.Утром 1 сентября в одной из школ города Канска Красноярского края семиклассница напала на учительницу физики: распылила ей в лицо перцовый газ, затем попыталась ударить ножом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВОЗ прогнозирует ...
- L Не рой яму другом...
- Делягин перевёл п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым