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Царьград

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В Канске семиклассница напала на учительницу с ножом и распылила газ

В Канске семиклассница напала на учительницу с ножом и распылила газ

В инциденте пострадали семь человек, в том числе пятеро детей.Утром 1 сентября в одной из школ города Канска Красноярского края семиклассница напала на учительницу физики: распылила ей в лицо перцовый газ, затем попыталась ударить ножом.

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