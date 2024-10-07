«Незаконной миграции в России больше не будет» — прямо сказал Хуснуллин представителям Таджикистана

Успехи России Таджикистан решил на нас обидеться! Нет, они не хотят сказать нам «спасибо» за то, что переводы из России составляют огромную часть доходов их экономики (а для нас являются, соответственно, оттоком капитала).
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