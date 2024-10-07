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«Незаконной миграции в России больше не будет» — прямо сказал Хуснуллин представителям Таджикистана

«Незаконной миграции в России больше не будет» — прямо сказал Хуснуллин представителям Таджикистана

Успехи России   Таджикистан решил на нас обидеться! Нет, они не хотят сказать нам «спасибо» за то, что переводы из России составляют огромную часть доходов их экономики (а для нас являются, соответственно, оттоком капитала).

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Комментарии
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Алексей Тан
Верить Хуснуллинам, всё равно что ... верить евреям из 90-тых.
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2 час.
L
Lyudmila
Ой ли? Зарекалась ворона ...овна не клевать. Хуснуллину верить себя не уважать!
Ответить
2 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Будут только ЗАКОННЫЕ мигранты? В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА.!
Ответить
11 мин.

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