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В Московском зоопарке родился детёныш у пары овцебыков

В Московском зоопарке родился детёныш у пары овцебыков

Детёныш овцебыков Шарлотты и Фунтика родился в Московском зоопарке в июле. При рождении он весил 13 кг, а за 1,5 месяца набрал массу до 37 кг.

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