В Московском зоопарке родился детёныш у пары овцебыков

Детёныш овцебыков Шарлотты и Фунтика родился в Московском зоопарке в июле. При рождении он весил 13 кг, а за 1,5 месяца набрал массу до 37 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Markíza: мать уче...
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым