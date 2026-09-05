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Китайская блогерша Даньдань продала российских товаров на 1 миллиард

Китайская блогерша Даньдань продала российских товаров на 1 миллиард

На российско-китайском онлайн-фестивале «Сделано в России» стример Ян Жуньсинь, известная как Даньдань, обеспечила продажи российских товаров более чем на 1 млрд рублей.

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