Китайская блогерша Даньдань продала российских товаров на 1 миллиард

На российско-китайском онлайн-фестивале «Сделано в России» стример Ян Жуньсинь, известная как Даньдань, обеспечила продажи российских товаров более чем на 1 млрд рублей.
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