Индекс Мосбиржи упал на 0,99% на открытии утренней сессии

27 января 2025 года Московская биржа возобновила утренние торговые сессии. На открытии индекс Мосбиржи с кодом (IMOEX2) упал на 0,99%, достигнув 2 231,21 пункта в 07:00 мск, снижаясь до 2 237,97 пункта к 07:10, показав снижение на 0,69%.
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