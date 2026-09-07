Индекс Мосбиржи упал на 0,99% на открытии утренней сессии

27 января 2025 года Московская биржа возобновила утренние торговые сессии. На открытии индекс Мосбиржи с кодом (IMOEX2) упал на 0,99%, достигнув 2 231,21 пункта в 07:00 мск, снижаясь до 2 237,97 пункта к 07:10, показав снижение на 0,69%.