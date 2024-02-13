ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Права женщин ущемляют права мужчин?

Права женщин ущемляют права мужчин?

"Какие права есть у мужчин? Ведь жена в любой момент может уйти! По любой причине или даже без причины! А у мужа нет никакого права ей это запретить!" - из недавних интернетов Что должно быть в голове, чтоб рассуждать таким образом? Синдром рабовладельца? Им нужно право распоряжаться другим взрослым человеком по своему усмотрению? Султан.

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Комментарии
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Владимир Соколов
по ходу это или заразная болезнь тупости или один и тот же глупый автор)) по закону муж не всегда имеет право развестись))в отличии от бабы)) и какой смысл мужчине вкладываться в чужую бабу? от чего они потом воют, что он ее не холит и не лелеет))
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