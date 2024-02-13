Права женщин ущемляют права мужчин?

Владимир Соколов

по ходу это или заразная болезнь тупости или один и тот же глупый автор)) по закону муж не всегда имеет право развестись))в отличии от бабы)) и какой смысл мужчине вкладываться в чужую бабу? от чего они потом воют, что он ее не холит и не лелеет))