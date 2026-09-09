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6 рецептов для тех, кому надоела просто гречка

6 рецептов для тех, кому надоела просто гречка

Обычная гречка часто кажется однообразной многим: сидящим на диете и не придерживающимся ЗОЖ, постящимся и нет, вегетарианцам и мясоедам.

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