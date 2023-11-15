Русская армия стёрла с лица земли укрепления ВСУ под Бериславом

Все минувшие сутки на Правобережье Херсонской области гремели взрывы.Жители оккупированной части Херсонской области сообщают, что русская артиллерия и ВКС уничтожили ряд укрепрайонов ВСУ в ходе мощного обстрела позиций противника под Бериславом.
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