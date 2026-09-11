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Орелtimes

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Мэрия Орла нашла очень выгодного поставщика туалетной бумаги

Мэрия Орла нашла очень выгодного поставщика туалетной бумаги

Администрация Орла проторговала аукцион на поставку туалетной бумаги для нужд своих сотрудников.  На торги была подана всего одна заявка, которая и была признан победителем.

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