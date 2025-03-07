Крупнейшие аэропорты Германии будут охвачены забастовкой

Основные аэропорты по всей Германии, включая крупнейший во Франкфурте, будут охвачены 24-часовой забастовкой в понедельник, после того как немецкий профсоюз Verdi призвал работников государственного сектора и служб наземного обслуживания выйти на протест.
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