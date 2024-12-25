Жительница Белгорода погибла при обстреле ВСУ, прикрыв собой внука

Жительница Белгорода погибла при ракетном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря 2023 года, она прикрыла собой внука, детали прошлогодней трагедии рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии