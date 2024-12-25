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Жительница Белгорода погибла при обстреле ВСУ, прикрыв собой внука

Жительница Белгорода погибла при обстреле ВСУ, прикрыв собой внука

Жительница Белгорода погибла при ракетном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря 2023 года, она прикрыла собой внука, детали прошлогодней трагедии рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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