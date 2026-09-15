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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кириленко считает Овечкина лучшим российским спортсменом: «Речь о статусе мирового амбассадора. Я бы еще назвал Шарапову, Хабиба. Даже у Аршавина нет такого статуса»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал хоккеиста и капитана « Вашингтона » Александра Овечкина лучшим российским спортсменом на сегодняшний день.

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