Вам не понравится: Трамп нашел хитрый способ обуздать госдолг.

Президент США Дональд Трамп© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian АВТОР: Наталья Карнова Падение американского рынка ценных бумаг отвечает интересам нынешней администрации в Вашингтоне – в этом случае проценты выплат по госдолгу снижаются, что позволяет Штатам сократить расходы.
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