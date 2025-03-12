Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вам не понравится: Трамп нашел хитрый способ обуздать госдолг.

Вам не понравится: Трамп нашел хитрый способ обуздать госдолг.

Президент США Дональд Трамп© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian АВТОР: Наталья Карнова Падение американского рынка ценных бумаг отвечает интересам нынешней администрации в Вашингтоне – в этом случае проценты выплат по госдолгу снижаются, что позволяет Штатам сократить расходы.

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