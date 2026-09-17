Гранд-финал «КАРДО» стартовал во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября, ФедералПресс. Во Владивостоке на стадионе Дальневосточного федерального университета стартовал Гранд-финал международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» – на площадке собрались более 500 участников из 70 стран и около 5000 зрителей, почти 45 % финалистов приехали из-за рубежа.
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