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В воинских частях ВВО стартовал месячник сплочения воинских коллективов

В воинских частях ВВО стартовал месячник сплочения воинских коллективов

Основная цель данного мероприятия — совершенствование деятельности офицерского и сержантского составов воинских частей по сплочению воинских коллективов и активизация деятельности должностных лиц в вопросах правового воспитания военнослужащих.

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