Вчера американско-британский альянс провел комплексную разведывательную операцию у берегов Крымского полуострова © — Наверное, чтобы ускорить "перемирие"

Владимир Лагно

Не бдительными надо быть,а послать самолеты,лодки к берегам америкосов и англичан!!! Но самое милое и правильное это просто уничтожить всё,что НЕ НАШЕ!Постоянно слышишь-чей Крым,да ничей,если каждая паскуда что хочет то и творит а гарант-озабоченный и обманутый!!!Что делают америкосы за тысячи км от мвоей стоаны в Черном море что делают англичсне французы...,что им там мёдом намазано- так надо сделать так что бы этот мёд оказался для них ГОРЬКИМ!!!