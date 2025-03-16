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Вчера американско-британский альянс провел комплексную разведывательную операцию у берегов Крымского полуострова © — Наверное, чтобы ускорить "перемирие"

Вчера американско-британский альянс провел комплексную разведывательную операцию у берегов Крымского полуострова © — Наверное, чтобы ускорить "перемирие"

Американцы и британцы летают у Крыма: готовимся к новым ударам? Вчера в акватории Черного моря вновь было довольно интересно: американско-британский альянс провел комплексную разведывательную операцию у берегов Крымского полуострова.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Не бдительными надо быть,а послать самолеты,лодки к берегам америкосов и англичан!!! Но самое милое и правильное это просто уничтожить всё,что НЕ НАШЕ!Постоянно слышишь-чей Крым,да ничей,если каждая паскуда что хочет то и творит а гарант-озабоченный и обманутый!!!Что делают америкосы за тысячи км от мвоей стоаны в Черном море что делают англичсне французы...,что им там мёдом намазано- так надо сделать так что бы этот мёд оказался для них ГОРЬКИМ!!!
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17 час.
Vladimir Lioubimcev
Америкосы и бриты всегда действуют в согласии. Одна нация...
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14 час.
Алекс Сэм
Наш генштаб знает, что делать. Думаю, что скоро наши стратегические ракетносцы полетают где-нибудь около Штатов ну и кружочек вокруг Европы сделают.
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11 час.
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