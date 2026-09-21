Сокол
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Сокол

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Новая остановка наземного транспорта заработала в районе Сокол

Специалисты Службы управления наземным транспортом ввели в Москве 23 новые остановки возле социально значимой инфраструктуры в августе, одна из которых находится в районе Сокол.

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