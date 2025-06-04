Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пассажиры такого не ожидали: Юные иноземцы устроили хаос в автобусе, грубо отвечая на требование купить билет, что с ними будет?

Пассажиры такого не ожидали: Юные иноземцы устроили хаос в автобусе, грубо отвечая на требование купить билет, что с ними будет?

Avia.pro - СМИ В маршрутном автобусе №192 разгорелся скандал, который всколыхнул соцсети.

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