Вера в юань слабеет

Прошедшая неделя меня сильно обескуражила несмотря на то, что я «медведь» в душе на этих ценах!Растущая инфляция, проблема с внешними расчетами, высокая ставка, текущие и будущие санкции — вот лишь часть негатива, которое лежит на поверхности! Что будет с рынком в этом случае остается только гадать! Но как бы там ни было, торговать надо уметь в любой ситуации.