Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Фонбет Матч Звезд КХЛ. 1/2 финала. Дивизион Боброва сыграет с дивизионом Тарасова, дивизион Харламова против дивизиона Чернышева

Сегодня пройдут полуфиналы Фонбет Матча Звезд КХЛ. Команда дивизиона Боброва сыграет с дивизионом Тарасова, представители дивизиона Харламова сыграют с дивизионом Чернышева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх